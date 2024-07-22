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На Украине показали видео с предполагаемым убийцей Ирины Фарион

МВД Украины показало кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата Рады Фарион

Полиция Украины показала кадры с камер видеонаблюдения, на которых присутствует подозреваемый в покушении на экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На кадрах присутствует молодой мужчина, на котором надеты панамка, темные очки и кофта с длинными рукавами и надписью Los Angeles. Он передвигается по дворам неподалеку от места преступления, переходит дорогу и т.д.

«Судя по тому, что других фото полиция не публикует, изображений лица преступника у правоохранителей, вероятно, нет», — отмечает «Страна.ua».

До того министерство внутренних дел Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. В ориентировке отмечается, что возможному убийце около 20 лет, рост — 170-180 см, у него худощавое телосложение. В момент покушения мужчина был в панаме и красных перчатках.

Предполагается, что он следил за ней в течение нескольких недель.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти.

Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова».

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД Украины назвали две версии убийства Фарион.

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