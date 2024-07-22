Экс-гендиректора «Автоматики» перевели из СИЗО под домашний арест

Московский городской суд выпустил из-под стражи бывшего генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Изменить меру пресечения на домашний арест», — огласил вердикт судья, уточнив, что поводом для такого решения стали некие «изменившиеся обстоятельства».

Моторко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). По предварительным данным следствия, «Автоматика» получила от Министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

Согласно решению Пресненского районного суда Москвы, он должен был провести в изоляторе около двух месяцев.

Ранее сообщалось об аресте замглавы фонда капремонта Подмосковья.