Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница оказалась на операционном столе после дегустации пупырчатой пленки

В Подмосковье врачи спасли 15-летнюю девочку, которая наелась пупырчатой пленки

close
100%
Depositphotos

В Мытищах 15-летняя девочка проглотила кусок воздушно-пузырчатой пленки и оказалась на операционном столе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Несовершеннолетняя пациентка с сильной болью в животе поступила в детское травматологическое отделение Мытищинской больницы. Врачи провели обследование и обнаружили повреждение в брюшной полости, а затем приступили к операции, во время которой нашли отверстие на тонкой кишке.

«На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили поврежденную часть тонкой кишки, с последующим ее восстановлением. Операция прошла успешно», — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Позднее врачи расспросили пациентку, каким образом пленка попала внутрь, и девушка ответила, что «сидела и грызла» ее, когда о чем-то задумалась. Сейчас она уже находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее ветеринары нашли «магазин игрушек» внутри собаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами