Школьница оказалась на операционном столе после дегустации пупырчатой пленки

В Мытищах 15-летняя девочка проглотила кусок воздушно-пузырчатой пленки и оказалась на операционном столе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Несовершеннолетняя пациентка с сильной болью в животе поступила в детское травматологическое отделение Мытищинской больницы. Врачи провели обследование и обнаружили повреждение в брюшной полости, а затем приступили к операции, во время которой нашли отверстие на тонкой кишке.

«На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили поврежденную часть тонкой кишки, с последующим ее восстановлением. Операция прошла успешно», — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Позднее врачи расспросили пациентку, каким образом пленка попала внутрь, и девушка ответила, что «сидела и грызла» ее, когда о чем-то задумалась. Сейчас она уже находится дома и чувствует себя хорошо.

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