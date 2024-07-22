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Приморец напал на женщину и угрожал изувечить

В Приморье жительница сообщила об избиении пьяным участником СВО

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«ДПС Владивосток, Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ДПС Владивосток, Новости»

В приморском Артеме мужчина напал сразу на нескольких женщин и избил их. Одна из участниц конфликта сняла обидчика на камеру и обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток, Новости».

Инцидент произошел 20 июля у дома 48 строение 2 по улице Фрунзе. Как утверждает потерпевшая, агрессор и его спутник сначала напали на другую женщину — якобы они ударили ее по голове, после чего она потеряла создание. Далее, по словам потерпевшей, некие женщины «переключили конфликт» на нее и ее подруг.

«В нашу сторону не обосновано посыпались оскорбления и угрозы! С нашей стороны никакой провокации не было! И это зафиксировано камерами кафе. <...> Он наносил по мне удары руками, ногами, костылем, угрожал изувечить даже в присутствии сотрудников Росгвардии», — рассказала приморка.

Последние слова подтверждает видеозапись, сделанная женщиной — на ней, предположительно, агрессор, используя нецензурную лексику, посылает в адрес снимавшей угрозы и обещает «разбить ей лицо», как только сотрудники полиции уедут.

По словам женщины, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчина якобы утверждал, что он ветеран боевых действий и участвовал в СВО.

Ранее арендатор выгнал вдову участника СВО из собственного магазина в Подмосковье.

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