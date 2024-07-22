Во ФСИН опровергли информацию о бунте осужденных в пермской колонии

ФСИН опровергает информацию о бунте осужденных в исправительной колонии №10 в Чусовском районе Пермского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю.

При этом в пермском УФСИН отметили, что несколько осужденных, которых называют злостными нарушителями установленного порядка, испортили видеокамеры и осветительные приборы «в знак их несогласия с законными требованиями сотрудников ИК». Сведения о бунте, ранее появившиеся в СМИ, в ведомстве назвали не соответствующими действительности. По словам собеседника агентства, осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения и добиться послабления режима содержания.

«Сотрудники исправительной колонии провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате осужденные прекратили противоправные действия. Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись», — уточнили во ФСИН.

Сегодня утром из группы «Реальная ОНК Пермского края» во «ВКонтакте» стало известно о беспорядках, которые, по данным администраторов сообщества Осужденные, прошли в мужской колонии строгого режима еще на прошлой неделе. Сотрудники колонии обратились за помощью в соседнюю ИК-37, которая расположена неподалеку. На место был вызван ОМОН, в итоге участников стачки поместили в ШИЗО, говорилось в сообщении. Кроме того, авторы поста отмечали, что в самой колонии сведения о бунте заключенных в ответ на журналистский запрос опровергали. Правозащитники уверены, что там скрывают общественно-значимую информацию.

В пресс-службе УФСИН заявили о проведении проверки по факту произошедшего в стенах ИК-10. Само учреждение сейчас работает в штатном режиме.

Ранее уголовное дело возбудили против уральского правозащитника, сообщившего СМИ о пытках в колонии.