Москвичам рассказали о погоде на начало августа

В начале августа температура воздуха в Москве может достигать +30°C. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом эксперт уточнила, что официальный прогноз на весь следующий месяц синоптики пока не составили, потому что для этого еще слишком рано. Однако предварительные данные позволяют полагать, что первые дни августа будут довольно теплыми, добавила синоптик.

«Модели долгосрочных прогнозов погоды говорят, что в начале августа существенных осадков у нас не ожидается. Температура воздуха в столице будет довольно комфортной. Не исключено, что в отдельные дни до 6–7-го числа температура приблизится к отметке в +30°C. То есть надежда на то, что летнее тепло еще сохранится и в августе, весьма велика», — заключила Позднякова.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что дождь и усиление ветра прогнозируются в Москве 22 июля. Он добавил, что в этот день в Москве ожидается незначительное снижение температуры воздуха. Столбики термометров будут показывать от +22°С до +24°С. При этом 23 июля соответствующий показатель составит от +21°С до +23°С.

Ранее москвичам рассказали, когда в город вернется 30-градусная жара.