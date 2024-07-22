Стрелков попросил очки для работы в швейном цеху колонии

Бывший глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) после этапирования в исправительную колонию №5 города Кирово-Чепецка нашел работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Мирослава Регинская.

«Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей», — рассказала супруга Гиркина.

Стрелкова задержали и арестовали в июле 2023 года. Заявление против Гиркина написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля.

Материалы дела Стрелкова засекретили. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram. В одном Стрелков писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Его адвокат назвал решение «местью» со стороны власти.

Сам Гиркин вину не признал, а материалы дела обозвал «халтурой». На вопрос в суде, понятен ли ему приговор, он ответил: «Служу Отечеству».

Ранее сообщалось, что Стрелков попросился на СВО.