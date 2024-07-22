Врач перечислила богатые клетчаткой продукты

Россиянам важно включать в свой рацион питания фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, ягоды, каши, бобовые и орехи, которые являются основными источниками клетчатки. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

По ее словам, пищевые волокна помогут поддержать нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, клетчатка будет способствовать синтезу некоторых витаминов, например, витамина К, который помогает вырабатывать белки, а также витамины группы В, важные для нервной системы. Также употребление клетчатки будет влиять на работу сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем, добавила врач.

«Продукты, богатые клетчаткой, дают нам здоровую микробиоту и помогают обмену веществ, поддержанию нормальной массы тела», — заключила Стародубова.

Диетолог Эмили Лиминг из Великобритании до этого говорила, что при переваривании пищи, богатой клетчаткой (овощей, фруктов, орехов, круп, бобовых) в организме вырабатываются короткоцепочные жирные кислоты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера и депрессии.

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