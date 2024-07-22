Большинство россиян сами ухаживают за своими пожилыми родственниками

Большинство россиян (82%) сами ухаживают за своими пожилыми родственниками, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования жизни.

Четверть россиян (25%) готовы ежемесячно тратить от 5 до 10 тыс. рублей на уход за пожилыми родственниками, 19% — от 25 до 50 тыс. рублей, 5% — от 50 до 100 тыс. рублей, а 2% — более 100 тыс. рублей.

Также аналитики выяснили, что 7% россиян нанимают сиделку для ухода за пожилыми близкими, а у 4% опрошенных есть помощник по хозяйству.

Как отметила управляющий директор управления методологии и компетенций СберСтрахования жизни Наталья Тарасова, россияне чаще всего заботятся о своих родственниках самостоятельно, но в работящей семье такое не всегда возможно.

«По данным исследования, 68% опрошенных россиян хотели, чтобы в их страховку были включены профессиональные услуги по долговременному уходу в старости. Поэтому мы необходимым и важным создание социально-направленной страховой программы на случай долговременного ухода», — сказала она.

Тарасова добавила, что такая программа поможет повысить качественный уровень жизни людей, нуждающихся в долговременном уходе, а также снизить финансовую нагрузку на семью.

Опрос показал, что 70% россиян считают необходимым обратиться за квалифицированной помощью в дом престарелых. Также 17% респондентов доверяют частным сиделкам с медицинским образованием, а 13% — частным медицинским центрам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 4 по 15 июля 2024. Всего в нем приняли участие почти 50,8 тыс. интернет-пользователей.