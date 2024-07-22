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Врач объяснила, почему может ухудшаться память

Врач Панова: память может ухудшаться из-за психических расстройств

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Shutterstock

Переутомления и психические расстройства могут стать причиной ухудшения памяти, к счастью обратимого. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» Надежда Панова.

«Кроме того, очень частой причиной когнитивных нарушений являются ментальные заболевания: тревожные расстройства, навязчивость, гипомания в рамках биполярного расстройства. В таких случаях в первую очередь страдает внимание, повышается отвлекаемость, человеку сложнее сосредоточиться», — отметила Панова.

Также, по ее словам, память может страдать из-за соматических заболеваний, например анемии, эндокринных нарушений и воспалительных процессов.

По мере устранения психических или физических заболеваний, память будет улучшаться, заключила специалист.

Нейробиолог из Нью-Йоркского университета Венди Сузуки до этого говорила, что ежедневные прогулки на велосипеде или занятия быстрой ходьбой являются надежным способом повышения эффективности работы мозга.

Дело в том, что тренировки улучшают приток крови ко всем органам и тканям, в числе которых головной мозг. Активный кровоток увеличивает размер гиппокампа, области мозга, отвечающей за формирование воспоминаний, превращение кратковременной памяти в долговременную и изучение новой информации, объяснила эксперт.

Ранее врач назвал симптомы, указывающие на развитие ранней деменции.

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