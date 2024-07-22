В России оценили, могут ли домашние животные купаться на общественных пляжах

Собакам можно плавать в местах, где купаются люди, однако, общество пока не может «цивилизованно» относиться к такому взаимодействию с домашними животными. Об этом Pravda.Ru рассказал кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин.

«В наших умах надо начинать воспитание. Все это идет издалека. Кому-то что-то недодали, кому-то что-то неправильно рассказали о животных или вообще ничего не рассказывали. Этим людям не привили доброту к животным, не дали конфет побольше, когда им хотелось, не дали торт, не рассказали о природе. Эта проблема никогда не кончится, пока общество не настроится нормально воспринимать животных в любом месте», — сказал эксперт.

По его словам, пока эта проблема не решена, важно начать выделять на пляжах места, где можно отдыхать с животными. Например, обустроить контрольную зону размером около 50 метров, где люди смогут отдыхать вместе с питомцами.

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин до этого говорил, что купаться в запрещенных водоемах может быть опасно, потому что там есть риск получить травму или подхватить инфекцию.

Ранее врач рассказал, кому нельзя плавать в водоемах.