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В России оценили, могут ли домашние животные купаться на общественных пляжах

Кинолог Фокин: собакам можно купаться на общественных пляжах

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Shutterstock/Anna_Polyakova

Собакам можно плавать в местах, где купаются люди, однако, общество пока не может «цивилизованно» относиться к такому взаимодействию с домашними животными. Об этом Pravda.Ru рассказал кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин.

«В наших умах надо начинать воспитание. Все это идет издалека. Кому-то что-то недодали, кому-то что-то неправильно рассказали о животных или вообще ничего не рассказывали. Этим людям не привили доброту к животным, не дали конфет побольше, когда им хотелось, не дали торт, не рассказали о природе. Эта проблема никогда не кончится, пока общество не настроится нормально воспринимать животных в любом месте», — сказал эксперт.

По его словам, пока эта проблема не решена, важно начать выделять на пляжах места, где можно отдыхать с животными. Например, обустроить контрольную зону размером около 50 метров, где люди смогут отдыхать вместе с питомцами.

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин до этого говорил, что купаться в запрещенных водоемах может быть опасно, потому что там есть риск получить травму или подхватить инфекцию.

Ранее врач рассказал, кому нельзя плавать в водоемах.

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