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Россиянам рассказали о заплыве X-Waters, который проходит в Подмосковье

«360»: заплыв X-Waters пройдет на Рузском водохранилище

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Zhang Xiaoyu/Global Look Press

Массовый заплыв на открытой воде в рамках серии X-Waters Moscow, который проходит в Подмосковье, в 2024 году смог собрать 1,2 тыс. участников. О развитии масштабного спортивного мероприятия 360.ru рассказал исполнительный директор X-Waters Moscow Сергей Ефимов.

По его словам, в связи с увеличением числа участников организаторы приняли решение расширить график мероприятия. Так, первый старт был в 09:00, а последний — в 17:00.

«Первый год мы привлекали участников из различных регионов России, а сейчас к нам приезжают спортсмены из Турции, Узбекистана, Белоруссии и Объединённых Арабских Эмиратов. Это способствует развитию спортивного туризма. Многие семьи планируют отпуска, совмещая их с нашими мероприятиями», — подчеркнул Ефимов.

Следующий этап соревнования пройдет 17 августа, его проведут на Рузском водохранилище в санатории «Русь». Пока для участия в них подали около 500 заявок. Ефимов уточнил, что принять участие могут все желающие, которые умеют плавать.

Накануне пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что в городском округе Луховицы пройдет XI межрегиональный фестиваль «Царская уха».

Ранее стало известно, что спасатели достали из воды мужчину, устроившего заплыв по реке в центре Петербурга.

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