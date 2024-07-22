Экономист раскритиковал попытку Украины избежать дефолта

Попытки украинских властей убедить кредиторов пойти на реструктуризацию являются странными, так как Киев пытается задавить инвесторов авторитетом, которого у него нет, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.

Агентство напомнило, что Киев недавно на законодательном уровне запретил выплаты по внешним долгам до октября 2024 года в качестве «подстраховки». Беляев это решение раскритиковал.

«Киев почему-то думает, что на Западе будут считаться с его внутренними законами, но необходимого авторитета у Украины нет», — пояснил финансист.

При этом Беляев допустил, что партнеры Киева снова согласятся на реструктуризацию долга, однако потребуют максимально выгодных для себя условий покупки активов или украинской земли.

5 июля сообщалось, что Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ, потеснив на этой позиции Египет. После нового транша задолженность страны перед фондом выросла до $13,8 млрд.

До того, 1 июля журнал The Economist указал, что у властей Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта страны. Если не удастся договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности, его объявят в августе.

Ранее Украина начала второй раунд переговоров о реструктуризации долга.