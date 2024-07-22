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Беременная женщина обратилась к пожарным за помощью и родила в их машине

Французские пожарные приняли у женщины роды прямо в служебной машине

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SDIS66/X (ранее Twitter)

В Перпиньяне женщина родила в пожарной машине, сообщает Le Parisien.

На прошлой неделе беременная женщина позвонила в службу спасения, чтобы ей помогли добраться до ближайшей больницы.

«У нее начались схватки, и пожарные приехали за ней, как мы это делаем время от времени. Но как только она оказалась внутри, схватки усилились, и автомобиль был вынужден экстренно остановиться», — объяснил представитель департамента пожарно-спасательной службы.

Несмотря на то, что до больницы оставалось всего десять минут езды, пожарная бригада предпочла принять роды на месте.

Девочка по имени Айрис родилась в машине «всего за несколько минут» и появилась на свет в 2:34 утра. Затем ребенок был доставлен вместе с матерью в больничный центр, чтобы пройти все необходимые обследования.

В департаменте сообщили, что пожарные вынуждены принимать роды самостоятельно «раз в три-четыре года», но эта команда столкнулась с такой экстренной ситуацией впервые.

Ранее в Москве пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома.

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