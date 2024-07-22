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В Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей мигрантов

МВД: в Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей 40 мигрантов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга выявили фирму, через которую был организован канал нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что оперативники задержали 42-летнего предпринимателя из Архангельска, владельца фирмы, и его 39-летнего помощника.

По данным ГУМВД, подозреваемые в мае 2024 года организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранцам, офис которой расположился на Новгородской улице близ Сиинопской набережной. За два месяца фирма легализовала 40 иностранных граждан, а также оформила 7 трудовых патентов. На своей незаконной деятельности предприниматели заработали около 350 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчин на причастность к другим криминальным эпизодам.

19 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики.

Ранее в Госдуме предложили разрешить высылать мигрантов с просроченными документами.

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