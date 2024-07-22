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На территории одного из районов Сахалинской области введен режим ЧС

Глава района в Сахалинской области Филин ввел режим ЧС из-за ливней

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Телеграм-канал «Фёдор Филин»

Глава Углегорского района Сахалинской области Федор Филин принял решение о введении режима ЧС из-за продолжающихся ливней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, дороги к селам Орлово и Бошняково уже перекрыты, так как двигаться по ним опасно. Филин уточнил, что над ликвидацией последствий ливней работают вся доступная техника и персонал. Информации о пострадавших на текущий момент нет.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил в своем Telegram-канале, что в Углегорском районе подтоплено около 30 частных и 10 многоквартирных домов. Также от большого количества осадков пострадали городская баня и районная больница.

«На двух участках автомобильной дороги Аэропорт Шахтерск-Бошняково сошли грязевые сели на проезжую часть. До ликвидации последствий движение для транспорта приостановлено ради безопасности водителей и их пассажиров», — уточнил Лимаренко.

До этого метеорологи предупредили, что на реках Южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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