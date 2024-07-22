В России собираются закрыть «лазейку» для получения прав на снегоходы

В России могут запретить получать права на управление квадроциклами, трициклами и снегоходами без прохождения нужных для этого экзаменов. Соответствующие поправки в законодательство подготовило российское МВД.

В случае принятия поправок будет изменен приказ «О введении в действие водительского удостоверения». Согласно новому порядку получения прав, водители, имеющие удостоверение с категорией В1, смогут управлять транспортными средствами с мотопосадкой только в том случае, если сдадут экзамен на категорию А либо пройдут обучение на транспорте с мотоциклетным рулем.

Нарушивших правила будут штрафовать на сумму до 15 тыс. рублей за вождение без прав.

До этого депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили законопроект, согласно которому будут смягчены санкции для некоторых скрывшихся с места ДТП водителей. Это будет касаться ситуаций, «когда отсутствуют серьезные последствия для участников ДТП».

Ранее в России предложили ввести скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку.