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Мужчину четыре дня держали в темноте, чтобы заставить уволиться

В Китае дизайнера заставили четыре дня сидеть в темноте, чтобы он уволился

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Jakub Krechowicz/Shutterstock

Компания из Китая в попытке принудить уволиться сотрудника по собственному желанию заставила его провести четыре дня в темной комнате. Об этом пишет South China Morning Post.

В декабре 2022 года в компании Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd графическому дизайнеру по имени Лю Линьчжу предложили уволиться по собственному желанию. Однако мужчина ответил на это предложение отказом.

Тогда его лишили доступа к рабочей учетной записи, после чего сообщили, что он должен пройти «тренинг». Мужчину отвели в комнату без света, компьютера и электричества, после чего отобрали его телефон. Лю не дали никаких задач, он был вынужден просто сидеть в темноте за пустым столом. Так продолжалось четыре дня в рабочее время.

Узнав о таком «необычном тренинге», супруга дизайнера подала заявление в полицию, после чего компания официально известила Лю об увольнении. При этом ему отказались выплачивать компенсацию. Мотивацией для принятия такого решения была названо то, что в рабочее время мужчина якобы рассматривал эротические изображения.

Лю обратился в суд и в иске заявил, что занимается дизайном компьютерных игр, поэтому много работал с самыми разными изображениями. Суд встал на сторону дизайнера и обязал компанию выплатить Лю 380 тысяч юаней или около 4,59 миллиона рублей.

Ранее в соцсетях осудили начальника, запретившего отходить в туалет во время работы.

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