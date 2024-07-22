Пользователи «СберБизнеса» получили защиту от телефонных мошенников

Пользователи мобильного приложения «СберБизнес» с устройствами на базе Android смогут защититься от телефонных мошенников с помощью определителя номера, сообщает пресс-служба Сбера.

Входящие звонки проверяются на постоянно обновляющейся базе Сбера.

Во время звонка с мошеннического номера на экране мобильного устройства появится предупреждающая надпись.

По словам заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова, безопасность является одним из важнейших критериев для любого современного сервиса.

«аже подготовленные люди попадаются на удочку и переводят свои средства или выполняют противоправные действия под руководством злоумышленников. Модуль проверки входящих звонков в «СберБизнес» поможет снизить количество опасных звонков и защитит предпринимателей от мошенников», — сказал он.

Новый сервис станет доступен пользователям «СберБизнеса» на базе Android в течение месяца.