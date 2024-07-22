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В Москве задержали иностранца с крупной партией героина

МВД: в автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 кг героина

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о задержании в московском автосервисе иностранца с 4,5 килограмма героина.

«В ходе личного досмотра нашли у него (задержанного. — «Газета.Ru») полимерный пакет с веществом песочного цвета. А в багажнике машины, располагавшейся недалеко от места задержания подозреваемого, обнаружили еще более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин», — поделилась представитель МВД.

Она добавила, что мужчину заключили под стражу, по факту возбуждено уголовное дело.

В этом же автосервисе были обнаружены 12 нелегальных мигрантов. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении.

До этого в Челябинске полицейские поймали двоих мигрантов-закладчиков.

Ранее талибы (организация запрещена в России) уничтожили все катапульты для переправки наркотиков.

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