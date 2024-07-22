Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд признал законным приговор директору компании Meta

Суд признал законным приговор директору Meta Стоуну за оправдание терроризма

close
100%
andymstone/X (ранее Twitter)

Апелляционный военный суд признал законным приговор директору по коммуникациям компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Энди Стоуну за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд признал законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, а жалобу защиты Стоуна оставил без удовлетворения», — говорится в решении.

В апреле 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно.

В феврале 2023 года министерство внутренних дел РФ объявило Стоуна в международный розыск. Позже Басманный районный суд Москвы заочно арестовал иностранного гражданина по уголовному делу о содействии терроризму.

Следствие полагает, что в марте 2022 года пресс-секретарь Meta опубликовал в социальных сетях пост, в котором оправдывал насильственные действия по отношению к российским военным. Кроме того, в публикации обнаружили призывы к совершению терактов против солдат Вооруженных сил РФ.

Ранее адвокат Стоуна сообщила о его реакции на обвинение в оправдании терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами