Суд признал законным приговор директору компании Meta

Апелляционный военный суд признал законным приговор директору по коммуникациям компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Энди Стоуну за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд признал законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, а жалобу защиты Стоуна оставил без удовлетворения», — говорится в решении.

В апреле 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно.

В феврале 2023 года министерство внутренних дел РФ объявило Стоуна в международный розыск. Позже Басманный районный суд Москвы заочно арестовал иностранного гражданина по уголовному делу о содействии терроризму.

Следствие полагает, что в марте 2022 года пресс-секретарь Meta опубликовал в социальных сетях пост, в котором оправдывал насильственные действия по отношению к российским военным. Кроме того, в публикации обнаружили призывы к совершению терактов против солдат Вооруженных сил РФ.

Ранее адвокат Стоуна сообщила о его реакции на обвинение в оправдании терроризма.