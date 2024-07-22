В Госдуме предложили создать раздел о домашних животных на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» необходимо создать отдельный раздел о домашних животных. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Антон Ткачев, передает 360.ru.

По мнению депутатов, на сайте нужно собрать список территорий с площадками, которые предназначены для выгула домашних животных. Помимо этого, они предлагают добавить на портал услуги по записи в государственные ветеринарные клиники, маркировке домашних животных и предоставлению данных о курсах по дрессировке собак.

Еще одно предложение от парламентариев — добавить на «Госуслуги» информацию о правилах выгула питомцев, которые установлены в регионах проживания пользователей.

В начале июля комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в декабре 2021 года Мособлдумой. Авторы проекта хотят дополнить КоАП статьей, предполагающей штраф от 500 до 1 тыс. рублей для граждан и от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей (ИП).

Ранее в Госдуме назвали преимущества платформы «Гособлако».