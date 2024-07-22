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В Литве опасаются внимания «любителей природы» к объектам энергетики

LRT: В Литве опасаются внимания подозрительных лиц к объектам энергетики

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Ints Kalnins/Reuters

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис обеспокоен частым появлением рядом со стратегическими энергетическими объектами людей с камерами и домашними животными. Об этом он заявил в эфире национального радио LRT.

«Заметен больший интерес к нашим энергетическим объектам «любителей природы», которые прогуливаются неподалеку с камерами, другие специально привозят в такие места на выгул домашних питомцев», — заявил министр.

Крейвис добавил, что такая тенденция, которую фиксируют отвечающие за объекты службы безопасности, крайне тревожит его и энергетическое ведомство Литвы.

Министр энергетики подчеркнул, что превентивные меры, а также охрана энергетических объектов Литвы будут усилены. О том, что именно планируется предпринять, глава ведомства не сообщил.

До этого в министерстве энергетики Литвы сообщалось, что страны Прибалтики собираются покинуть единую энергетическую систему с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) в феврале 2025 года. Предполагается, что страны должны уведомить Россию и Белоруссию за шесть месяцев до запланированного выхода.

Ранее энергосистема Калининградской области подтвердила надежность работы в изолированном режиме.

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