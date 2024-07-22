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Автомобиль с шестилетним ребенком в салоне рухнул со скалы в Иркутской области

В Иркутской области ребенок остался без присмотра в машине и съехал с обрыва

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Телеграм-канал «‎Инцидент Иркутск»‎

В Иркутской области оставшийся без присмотра родителей мальчик пострадал, слетев на машине с обрыва. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Инцидент произошел 20 июля в зоне Прибайкальского нацпарка рядом с поселком Большое Голоустное. Автомобиль Toyota Caldina скатился вниз с обрыва, когда внутри находился шестилетний ребенок.

«Пока родители пили, ребенок не знал, чем заняться. Сидел в машине, баловался, нажал на газ... Ребенка спасали соседи по палаточному лагерю, родители были невменяемые», — рассказала Елена Герасимова, замдиректора местного информагентства СИА.

Предварительно, мальчик получил ушибы, однако в медучреждение никто не обращался. В ГИБДД отметили, что на 39-летнего отца пострадавшего были составлены административные протоколы за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, оставление транспортного средства на месте ДТП, отсутствие регистрации и страховки транспорта.

Ранее школьница сорвалась со скалы и приземлилась головой на камни, пытаясь сделать селфи.

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