Умерла вторая пострадавшая во время квеста в Махачкале

В Дагестане следователи устанавливают обстоятельства возгорания в квест-комнате, где пострадали три человека, двое из них погибли от ожогов. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Вторая пострадавшая во время пожара в «комнате страха» в Махачкале, скончалась в больнице, девушку доставили в медицинское учреждение с ожогами 97% тела.

По данным республиканского СК, пожар произошел около двух часов ночи 22 июля, во время игрового сеанса воспламенилась горючая жидкость, трое посетителей получили ожоги. Двух пострадавших спасти не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной информации, владельцем квест-комнаты является игрок в КВН, член сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов. После допроса его отпустили, проверку произошедшего проводит республиканская прокуратура. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее в Москве школьница попала в больницу после квеста.