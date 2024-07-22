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Туристу из Баку грозит семь лет колонии за незадекларированные серьги Tiffany

Прилетевшего из Баку пассажира задержали в аэропорту Самары с серьгами Tiffany

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Федеральная таможенная служба

Таможенники остановили в самарском аэропорту Курумоч пассажира, прилетевшего из Азербайджана с серьгами Tiffany. Об этом сообщили в ФТС России.

Мужчина был задержан во время прохождения «зеленого» коридора. Его багаж сотрудники таможни подвергли дополнительному осмотру и обнаружили незадекларированные серьги Tiffany & Co. стоимостью 1,5 млн рублей. Кроме того, турист вез собой сертификаты об их подлинности и чек на ювелирное изделие.

«Товар изготовлен из сплава платины 950 пробы с вставками из бриллиантов, а именно природного алмаза. Материалы, из которых сделано ювелирное изделие, входят в перечень стратегически важных товаров», — заключил эксперт.

За контрабанду мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее китаянка пыталась вывезти из России 6 кг бивней мамонта под юбкой.

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