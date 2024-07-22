Краснодарский губернатор высказался о взрыве в ТЦ в Апшеронске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о разрушении торгового ряда в Апшеронске в результате взрыва. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Отмечается, что ЧП произошло на одной из центральных улиц города.

По данным ТАСС, после взрыва в Апшеронске пострадали жители, находившиеся на автобусной остановке.

До этого очевидица рассказала о взрыве в торговом центре в Апшеронске.

По ее словам, взрыв был сильным, он произошел примерно в 7:46 – 7:47.

«В небе сразу дым появился. Там было небольшое здание, где были аптека <…>. На втором этаже, по-моему, страхование было. Аптеки совсем не осталось. По характеру разлета осколков взрыв был изнутри», — сообщила женщина.

22 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. По информации Telegram-канала, большая часть здания обрушилась, предварительно пострадали 14 человек. Под завалами оказались люди.

Ранее СК задержал инженера по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде.