Арендатор выгнал вдову участника СВО из собственного магазина в Подмосковье

Вдову участника специальной военной операции (СВО) на Украине выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«В городе Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным соцмедиа, является вдовой участника СВО», — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, захвативший помещение магазина арендатор присвоил себе деньги из кассы, после чего продолжил торговлю оставшимся товаром.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, самоуправство». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

До этого правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группировки в Арсеньеве Приморского края. Члены преступной организации вымогали деньги у местных жителей, включая участников СВО.

Ранее поймали мужчину, который за 15 минут ограбил два магазина.