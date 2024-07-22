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«Аптеки не стало совсем»: очевидцы показали место взрыва в Апшеронске

После взрыва здания в Апшеронске в домах напротив выбило окна и двери

Взрыв в здании аптеки в Апшеронске был такой силы, что на соседних улицах погас свет, а в зданиях через дорогу взрывной волной повыбивало окна и двери. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец происшествия Давид.

«Взрыв был очень сильный, у нас на улицах сразу погас свет. Я поехал узнать, что там произошло. Приезжаю на место и вижу завалы, клубы дыма и разрушенные здания. На домах через дорогу повыбивало окна и двери. На тот момент уже работала скорая, пожарная, Росгвардия, полиция, МЧС. И они прибавлялись. На улице собралось очень много людей. Росгвардия перекрыла улицу», — сообщил Давид.

Другая жительница Апшеронска Анастасия рассказала, что в момент взрыва была неподалеку от места ЧП.

«Взрыв был сильный, произошел в 7:46 примерно, в небе сразу дым появился. Это не торговый центр, а небольшое здание, где были аптека, алкомаркет, пивная лавка. Аптеки не стало совсем. В аптеке бывала, проблем с газом не видела», — сказала Анастасия.

Утром 22 июля в здании в Апшеронске по улице Ворошилова, 23 произошел взрыв газа, есть пострадавшие, из-под завалов спасен один человек, сообщает ГУ МЧС Кубани.

По данным Telegram-канала Shot, спасенная — сотрудница аптеки. Она вышла на смену сегодня в 7:50. Через несколько минут прогремел взрыв — предварительно, из-за утечки бытового газа. Женщина находится в реанимации.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, всего пострадали четыре человека. Надзорное ведомство организовало проверку.

Ранее в Подмосковье двое мужчин пострадали из-за взрыва газового баллона в подвале.

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