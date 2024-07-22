Заключенные устроили бунт в пермской колонии

Осужденные из ИК-10 в Чусовском районе Пермского края сломали часть оборудования внутри колонии. Об этом говорится в сообществе «Реальная ОНК Пермского края» во «ВКонтакте».

Осужденные, отбывающие срок в колонии строгого режима, устроили бунт в помещениях строгих условий содержания (СУС). По имеющейся информации, беспорядки прошли в ИК-10 с 15 по 19 июля.

«Осужденные сломали заглушки, которые связь глушат. По другой информации — сломали также видеокамеры и замки», — отмечает администратор группы.

Сотрудники колонии обратились за помощью в соседнюю ИК-37, которая расположена неподалеку. На место был вызван ОМОН, в итоге участников стачки поместили в ШИЗО. У родственников до сих пор нет с ними связи.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю ситуацию в ИК-10 пока не комментировали.

Ранее заключенные в Кабардино-Балкарии подожгли матрасы в камерах ШИЗО в знак протеста.