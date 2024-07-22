Ролик о российских добытчиках минтая собрал свыше 10 миллионов просмотров

В честь Дня рыбака Ассоциация добытчиков минтая выпустила ролик о работе российских моряков, занимающихся этим промыслом. За 8 дней видео набрало более 10 млн просмотров.

Ролик был создан в рамках программы «Дальневосточный минтай». Ее цель — познакомить потребителей с «главной рыбой России», рассказать о добыче, переработке и способах приготовления.

Кадры сняты в Беринговом море — втором по значимости промысловом районе, где добывается более 600 тыс. тонн минтая.

В Ассоциации добытчиков минтая отметили, что с помощью ролика хотели не только поздравить представителей рыбной отрасли с профессиональным праздником, но и показать россиянам, что минтай на их столах появляется благодаря тяжелому труду 30 тыс. рыбаков Дальнего Востока.

Видео — часть информационной кампании, которую начала Ассоциация добытчиков минтая. В сентябре россиянам будет показан полнометражный фильм об этой отрасли.

Изначально ролик был опубликован 14 июля на сайте и в социальных аккаунтах проекта «Дальневосточный минтай» как поздравление. Но дальше видео разошлось по сети и собрало множество просмотров и комментариев.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, большинство россиян не знает, что такая привычная всем рыба, как минтай, добывается в тысячах миль от берега.

Он отметил, что для доставки рыбы на берег без потери качества и вкуса используются самые современные и устойчивые методы лова и переработки.

«Добыча минтая — это очень тяжелый труд. Всегда на грани подвига. Это риск, тяжелая физическая нагрузка, долгая разлука с близкими людьми — экспедиции порой длятся до полугода. Эти люди заслуживают уважения и почета», — считает Буглак.

Президент ассоциации обратил внимание, что сейчас на внутренний рынок поставляется 21% национального вылова минтая, но в планах нарастить поставки до 30% и более.

Он подчеркнул, что минтай — не только вкусная, полезная, но и самая доступная рыба. В среднем, отпускная цена на килограмм мороженого минтая держится на уровне 80-90 рублей за тушку и 200 рублей за филе.