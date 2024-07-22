Врач предупредил об опасности занятий «новой биомеханикой»

«Новая биомеханика» — вид фитнеса, при котором движения с отягощением (например, приседания) проводятся в избыточной или анатомически неправильной амплитуде — может нанести большой вред здоровью. Об этом «Москве 24» рассказал врач-нейрохирург Московского спинального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ Антон Борзенков.

«В популярных сейчас роликах в интернете занятия выглядят, мягко говоря, не очень классически. Например, есть вариант тяги в наклоне: такая работа с весами может привести к разрушению позвоночника, суставов и болевому синдрому. Поэтому ни истинного прироста мышечной ткани, ни хорошего внешнего вида — не говоря уже о здоровье — человек не получит», — сказал эксперт.

Он отметил, что любые упражнения с отягощением важно выполнять только при строгом соблюдении техники. Кроме того, их выполнение должен контролировать тренер, особенно если человек только начинает заниматься фитнесом. Борзенков добавил, что классическая техника выполнения упражнений сильно отличается от той, которая показывается в популярных роликах.

Хореограф Татьяна Пушкарева до этого говорила, что барре-фитнес подойдет не только для тех, кто занимался хореографией, но и для новичков в этой сфере. Она пояснила, что барре основано на сочетании балетных упражнений, функционально-силового тренинга, йоги и пилатеса. По ее словам, такие упражнения будут нагружать все группы мышц.

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