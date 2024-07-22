Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге поймали очередного хулигана, осквернившего могилу основателя ЧВК «Вагнер»

В Петербурге задержали мужчину, который наклеил три плаката на могилу Пригожина

close
100%
Anton Vaganov/Reuters

Очередного вандала, атаковавшего могилу Евгения Пригожина, поймали на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

По предварительным данным, 36-летнего уроженца Воронежской области задержал охранник кладбища. Накануне мужчина якобы наклеил на могилу основателя ЧВК «Вагнер» три плаката, на двух из которых было написано «Разведка ноем Степан Засунько», а третьем лишь одно слово — «петух».

Охранник немедленно сообщил о произошедшем в полицию. В отношении задержанного возбудили дело о надругательстве над местом захоронения. Кроме того, на подозреваемого составили протокол о появлении в общественных местах в алкогольном опьянении. Известно, что он уже был судим за кражу. Ведется проверка.

20 июля стало известно, что памятник Пригожину на Пороховском кладбище облили белой жидкостью. Кроме того, судя по видео с места, в бронзовую руку скульптуры вложили предмет, внешне схожий с фаллоимитатором.

Представитель администрации Красногвардейского района подтвердил информацию об осквернении могильной плиты, которое произошло 19 июля. Там также отметили, что памятник был оперативно приведен в порядок. А правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Памятник Евгению Пригожину в Петербурге открыли 1 июня 2024 года. Несколько участников ЧВК возложили цветы к монументу. В этот день люди подходили к могиле предпринимателя раз в несколько минут.

Ранее каменный обелиск установили на месте крушения самолета главы ЧВК «Вагнер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами