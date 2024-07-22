Названа предварительная причина взрыва в ТЦ в Апшеронске

Предварительной причиной взрыва в ТЦ на улице Ворошилова в Апшеронске в Краснодарском крае названа утечка газа. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По предварительной версии, в здании на Ворошилова произошел взрыв газа. Начался пожар, его уже потушили. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении информационного канала.

Число пострадавших при взрыве увеличилось до 14 человек.

До этого сообщалось только о десяти пострадавших. При этом одна из попавших под завалы сотрудниц аптеки не выходила на связь.

13 июля в городе Опочка в Псковской области в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Сещевской произошел взрыв бытового газа, пострадали два человека. Повреждения получили три квартиры и два автомобиля. На месте происшествия возник пожар, который ликвидировали в течение 15 минут.

Ранее в Стерлитамаке взрыв газа выбил окна в доме и травмировал жильцов.