В Рязани юноша украл «Газель», вывез ее на эвакуаторе и продал

В Московском районе Рязани 19-летнего молодого человека подозревают в угоне брошенного на улице автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель, мужчина рассказал, что пропал его автомобиль марки «Газель», который длительное время был припаркован на улице Княжье поле.

Сотрудники полиции установили, что авто вывез на эвакуаторе неизвестный, водитель спецтехники сообщил, что к нему обратился молодой человек, сообщил, что его машина стоит на улице без двигателя, и попросил вывезти ее в пункт приема металлолома.

Злоумышленника разыскали и задержали, им оказался 19-летний житель Рязани, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин с непогашенной судимостью угнал мусоровоз, чтобы покататься. Житель Алтайского края угнал грузовой автомобиль «МАЗ», переоборудованный под мусоровоз, с территории автобазы. Пьяный угонщик сел за руль, но в итоге не справился с управлением тяжеловоза. Сначала он застрял в дорожной колее, а затем и вовсе допустил возгорание автомобиля. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее угонщик нанял такси, чтобы утащить машину на буксире.