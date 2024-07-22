Обломки пропавшего в Якутии вертолета найдены спустя три дня

Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Три пассажира и пилот летного судна погибли.

«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии», — рассказали в ведомстве.

19 июля вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии. На его борту находились три пассажира и один пилот. Поиски были приостановлены из-за сложных метеоусловий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Поиски вертолета откладывали три дня из-за сложных метеоусловий — низкой облачности и ограниченной видимости в гористой местности, из-за которых вылет спасательных средств не был разрешен требованиями безопасности полетов.

Ранее пропавший вертолет Ми-8 упал и ушел под лед Онежского озера.