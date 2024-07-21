В Росавиации рассказали о поиске пропавшего три дня назад вертолета в Якутии

Поисковый вертолет Ми-8 Росавиации летит на поиски пропавшего 19 июля в Якутии вертолета Robinson R44. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он рассказал, что поисково-спасательное воздушное судно вылетело из аэропорта Маган 21 июля в 09:40 мск.

На его борту находятся три спасателя Якутской региональной поисково-спасательной базы и два медика.

«Вертолет летит на поиски R44 в район Алдано-Учурского хребта, расположенного на правом берегу реки Учур, на границе Алданского района Якутии и Хабаровского края», — уточнил Кореняко.

Вылет до этого момента осложнялся неблагоприятными метеоусловиями в предполагаемом районе пропажи вертолета R44, добавил представитель Росавиации.

Вертолет пропал 19 июля в Алданском районе республики. На его борту находились три пассажира и один пилот. Вечером того же дня поиски вертолета были приостановлены из-за метеоусловий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Якутии взлетная полоса аэропорта ушла под воду.