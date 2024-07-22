В Бурятии школьница помогла мошенникам обокрасть мать

В Кабанском районе Бурятии 14летняя девочка оформила на мать кредит по указанию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина рассказала, что неизвестные оформили на нее кредит, пока она спала. Выяснилось, что невольной помощницей аферистов стала 14-летняя дочь россиянки.

На телефон подростка поступил звонок с неизвестного номера, а спустя несколько минут ей пришло смс, якобы от службы поддержки банка, в котором сообщалась, что из-за данного звонка на имя матери ребенка начислен крупный штраф в размере 180 тысяч рублей, которые необходимо оплатить в течение часа.

Далее к переписке в мессенджере подключился «специалист» банка, который помог девочке оформить кредитную карту и перевести денежные средства в счет оплаты «штрафа». Школьница оформила кредит в ночное время с телефона матери, так как знала пароль от приложения банка, когда женщина спала.

Ранее в Волгоградской области школьница оформила на отца кредит и отдала деньги мошенникам.