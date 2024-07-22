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В Якутии на поиски пропавшего вертолета вылетела поисково-спасательная группа

Прокуратура: вертолет Robinson в Якутии ищет поисково-спасательная группа

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Виталий Аньков/РИА Новости

На поиски пропавшего вертолета Robinson вылетела поисково-спасательная группа. Об этом сообщает Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медицинских работников вылетела на поиски пропавшего вертолета Robinson», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа вылетела 22 июля 2024 года в 11:20 (5:20 мск).

19 июля вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии. На его борту находились три пассажира и один пилот. Поиски были приостановлены из-за сложных метеоусловий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Telegram-канал 112 сообщал, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, в результате чего пострадали шесть человек.

Ранее поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson переносились несколько раз.

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