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Двухлетний мальчик уснул в бассейне на занятиях по плаванию и упал в воду

Shot: в Москве ребенок уснул на надувном круге в бассейне детского сада

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Телеграм-канал «SHOT»

Двухлетний мальчик упал в воду, задремав на надувном круге в бассейне столичного детского сада, ребенка спас тренер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в детском саду «Лидер» на улице Народного ополчения. Двухлетний мальчик находился на занятиях по плаванию, ребенок сидел на надувном круге, задремал, упал в воду и начал тонуть.

Пострадавшего вытащил из бассейна тренер, он оказал ребенку первую помощь и вызвал на место медиков, пострадавшего госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, в детском саду проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Железногорске ребенок захлебнулся в бассейне, когда мать отвлеклась. Россиянка с двумя детьми отдыхала на приусадебном участке. Женщина отвлеклась на старшего ребенка и упустила из вида младшего сына. Мальчик подошел к уличному бассейну, глубиной около 70 см, потянулся за игрушкой и упал в воду. Женщина обнаружила сына в бассейне, попыталась оказать ему первую помощь и вызвала медиков. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти пострадавшего не удалось.

Ранее подросток захлебнулся в бассейне фитнес-центра во время тренировки.

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