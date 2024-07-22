Полиция проверяет видео с групповым избиением девушки в Благовещенске

В Благовещенске полиция начала проверку после публикации видео с групповым избиением девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Амурской области.

На видеозаписи несколько молодых людей в медицинских масках жестоко избивают девушку. Предварительно они расспрашивали свою жертву о некоем магазине, который девушка якобы обманула на 300 тысяч рублей. Она в ответ утверждала, что ее подставили.

В конце видеозаписи молодые люди сбрили девушке волосы машинкой для стрижки и облили зеленкой, потребовав принести извинения.

«В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются участники произошедшего, время и место конфликта», — пояснили в МВД.

До этого жительница Краснодара рассказала, что на ее подругу прямо на улице напал прохожий и жестоко избил, приняв ее за закладчицу наркотиков.

Девушка стояла на улице и ждала знакомую, чтобы передать ей мясо. Она листала ленту в телефоне, когда неподалеку от нее неизвестный справил нужду, а затем внезапно накинулся на девушку.

Ранее в сети появилось видео с избиением пассажира троллейбуса в Севастополе, включившего гимн России.