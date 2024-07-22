Найден новый «крючок» мошенников для россиян

Мошенники стали запугивать россиян ложными сообщениями о штрафах за вход на запрещенные сайты. Об этом рассказал РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, мошенники устанавливают всплывающие уведомления с требованием оплатить штраф, причем не только на запрещенных сайтах, но и на тех, которые могут казаться такими самим гражданам.

«Они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги», — подчеркнул Бастрыкин, комментируя запугивания злоумышленников.

Столкнувшимся с подобными схемами он посоветовал обратиться за помощью к родственникам и близким, чтобы успокоиться.

До этого мошенники начали красть Telegram-аккаунты у игроков Hamster Kombat. Злоумышленники, маскируясь под сервис для вывода средств из игры Hamster Kombat, рассылают фишинговые ссылки. Эти ссылки ведут на фейковые ресурсы, где пользователям предлагается вывести игровые монеты и конвертировать их в рубли.

Для завершения операции пользователям необходимо авторизоваться в Telegram через открывшуюся страницу.

Ранее группа «Кис-кис» опровергла слухи о финансировании ВСУ.