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Правительство РФ одобрило запрет открывать счета подросткам без согласия родителей

Правительство России одобрило запрет открывать счета несовершеннолетним

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Depositphotos

Кабмин Российской Федерации в целом поддерживает предложение о запрете для кредитных организаций открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в практике встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей.

Подчеркивается, что исключение в законопроекте предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным — если он работает по трудовому договору.

До этого стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ одобрил поправку, в рамках которой кредитные организации могут обязать предоставлять справки по операциям, а также счетам и вкладам иностранцев, которые включены в реестр контролируемых лиц.

Уточняется, что банки должны будут предоставлять сведения об иностранцах, которые включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в России.

Ранее российским банкам захотели кратно поднять штрафы за обман клиентов.

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