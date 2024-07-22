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В РФ 22 июля вспоминают священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского

В России отмечают день священномучеников Панкратия и Кирилла

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Федор Лашков

Каждый год православные верующие 22 июля отмечают день памяти священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. Об этом сообщает ОТР.

В этот день на Руси также праздновали Ягодник, поскольку к концу июля черника полностью созревала в лесах. Канал рассказал, какие обычаи соблюдали наши предки, отмечая Ягодник.

Священномученик Панкратий, согласно легендам, жил во времена Иисуса Христа. Он стал отшельником в Понтийских горах. Панкратий распространял христианство в Тавромении на Сицилии, что не понравилось язычникам, и они забили его камнями. Мощи святого хранятся в храме в Риме.

Святой Кирилл жил в III веке и, несмотря на гонения на христиан, продолжал проповедовать веру. Пытки и казнь не сломили его веру, и многие обратились в христианство, увидев его стойкость.

На Руси же в этот день собирали чернику и первые огурцы. Незамужние девушки верили, что могут загадать себе суженого, собрав определенное количество ягод и произнеся специальные слова. Также проводились обряды для удачного урожая и благополучия.

В Ягодник рекомендовалось трудиться на огороде, проводить время с близкими без ссор, уделить внимание себе и собирать чернику. Нельзя было кричать, начинать новые дела, сквернословить, ругаться с родными.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что популяризация греха в кино и литературе «сносит крышу».

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