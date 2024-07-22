В Гидрометцентре рассказали о похолодании на Урале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что заметное понижение температуры, начиная с понедельника, 22 июля, прогнозируется на Урале и в Поволжье. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, похолодание ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской, Челябинской, Курганской областях. Уже во вторник, 23 июля, температуры в регионах не будут достигать 20-градусных отметок.

Вильфанд подчеркнул, что в Сибирском федеральном округе температура приблизится к своим нормальным значениям.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на грядущей неделе в столичном регионе прогнозируется переменная облачность и до +28°C.

Леус добавил, что в понедельник в Москве будет преимущественно облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, днем не исключены локальные грозы. Температура воздуха в дневные часы прогнозируется от +21 до +23°C.

Синоптик рассказал, что со вторника и до конца рабочей недели на формирование метеорологических условий в столице будет оказывать влияние антициклон. Он уменьшит количество облаков, кроме того, антициклон прекратит осадки и воздушные массы начнут активно прогреваться.

Ранее синоптик рассказал о холодном атмосферном фронте, который пришел в столичный регион.