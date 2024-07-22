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CNN узнал, кто убедил Байдена отказаться от президентской гонки

CNN: Байден отказался от президентской гонки после совещания с двумя советниками

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Jacquelyn Martin/Reuters

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение отказаться от участия в ноябрьских выборах после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, советники предоставили Байдену неоспоримую информацию, которая убедила его отказаться от борьбы за пост главы государства. Кроме изложения удручающей статистики по сбору пожертвований, советники заявили, что не видят шансов переизбраться.

Отмечается, что неожиданное объявление об уходе позволит создать видимость принятия решения на условиях Байдена и спасти имидж президента.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее Shaman связал выход Байдена из гонки со своим выступлением у посольства в Москве.

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