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В России не устранены 70% нарушений на детских и спортивных площадках

«Известия»: в РФ не устранили 70% нарушений на детских и спортивных площадках

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Телеграм-канал «Мосфид»

Около 70% выявленных в регионах нарушений требований безопасности на детских и спортивных площадках остались неисправленными. Об этом со ссылкой на данные мониторинга «Народного фронта» сообщает газета «Известия».

Лишь в 30% регионов, где были зафиксированы нарушения требований безопасности на детских и спортивных площадках, они были устранены. В большинстве субъектов пока не отреагировали на то, что площадки представляют опасность для детей.

Эксперты отмечают, что практически ни одно ведомство в России системно не проверяет безопасность детских игровых площадок. Поэтому следует вернуть Росстандарту функции надзора за регламентами, регулирующими безопасность спортивного оборудования. Контроль за состоянием детских площадок во дворах и на общественных территориях должны осуществлять муниципалитеты совместно с жилищными инспекциями во дворах и Ростехнадзором.

До этого сообщалось, что родителям девочки, которая сломала руку на детской площадке, грозит штраф.

Ранее лось выгнал детей с игровой площадки в Петербурге.

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