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В Госдуме захотели изменить свидетельство о рождении ребенка

Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

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Daniel Karmann/Global Look Press

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением обновить свидетельство о рождении, добавив в него фотографии ребенка на разных этапах развития: в возрасте трех, семи и десяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

Он также предложил создать новый дизайн документа и разработать его электронную версию на портале «Госуслуги». Депутат считает, что отсутствие фотографии делает свидетельство неэффективным для идентификации ребенка, что может привести к возможным злоупотреблениям.

По мнению Хамзаева, фотография ребенка может быть представлена в виде QR-кода, а загрузка фотографии может быть осуществлена через портал государственных услуг. Это также способствует активному использованию платформы «Госуслуги» и создает цифровую историю для каждого человека.

Он также отметил, что в условиях быстрого развития цифровых технологий и повышенного спроса на безопасность текущее свидетельство о рождении не соответствует современным требованиям. Хамзаев подчеркнул необходимость создания нового дизайна документа, который был бы более надежным и имел бы историческую ценность.

Депутат предложил вернуть документу его прошлое название «метрическое свидетельство» и реализовать этот проект в рамках Года семьи, проводимого по указу президента России Владимира Путина.

Ранее россиянка выдумала троих детей и заплатила «акушерам», чтобы получать пособия.

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