В Японии остановили движение поездов на самой загруженной в стране линии

В Японии временно остановлено движение скоростных поездов «Синкансэн» на линии Токайдо между Токио и Нагоей, которая является самой загруженной в стране. Это произошло после аварии с участием технических поездов, сообщила компания-оператор JR Tokai.

Отмечается, что два состава столкнулись в районе города Гамагори, в результате чего один из них сошел с рельсов. Это послужило причиной полной остановки движения скоростных поездов на линии, маршруты отменяются и на других участках.

Как сообщил оператор, движение экспрессов будет восстановлено около полудня (06:00 мск) в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что линия Токайдо ежедневно перевозит до 460 тыс. человек между главными экономическими центрами страны — Токио, Нагоей и Осакой.

До этого на железной дороге в Волгоградской области произошел сход грузовых вагонов. Причиной назвали «вмешательство посторонних лиц». По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области столкнулись два железнодорожных состава.