Названа причина ухудшения спермы у мужчин

Ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде выявили механизм, который приводит к ухудшению спермы у мужчин из-за ожирения. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Neuroscience, избыточный вес вызывает хронические изменения в мозге, что снижает уровень тестостерона и количество сперматозоидов.

Эксперименты проводились на мышах, которых кормили жирной пищей. Оказалось, что набор жировой массы влиял прежде всего на гипоталамус, а не на гипофиз или яички. Это нарушало работу нейронов, ответственных за репродуктивные функции.

Ожирение приводило к уменьшению связей между нейронами и снижению количества рецепторов, информирующих мозг о насыщенности. Это может объяснить почему люди с лишним весом продолжают переедать. У жирных мышей также наблюдался низкий уровень тестостерона и уменьшенное количество сперматозоидов.

Репродуктивная функция контролируется гипоталамо-гипофизарно-гонадной осью. Гипоталамус регулирует выработку гормонов гипофиза, которые в свою очередь контролируют выработку тестостерона и спермы в яичках у мужчин. Нарушение этой системы при ожирении приводит к снижению уровня гормонов и выработки тестостерона и сперматозоидов.

Исследователи также обнаружили уменьшение синаптических связей у мышей, потреблявших жирную пищу, что связано с регуляцией репродуктивных функций. Предполагается, что правильное питание после периода ожирения поможет восстановить нормальное функционирование мозга и контроль за потреблением пищи.

Ранее ученые выяснили, что голодание оказалось полезно для стареющего мозга.